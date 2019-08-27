Тренер «Краснодара» объяснил выход Берга в основе в матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, почему было принято решение выпустить шведского нападающего Маркуса Берга в стартовом составе на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».



«В старте выйдет Берг, потому что в нашем понимании, он лучше играет в позиционной атаке. Мы предполагаем, что мы больше будем находиться в позиционной атаке. Плюс в нашем непростом графике нужна ротация игроков, потому что уже в воскресенье нам играть с «Уралом», — сказал Матвеев в эфире телеканала „Матч Премьер“.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится сегодня, 27 августа, и пройдёт на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.