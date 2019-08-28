«ПСЖ» заинтересован в Манджукиче из-за травм Мбаппе и Кавани
«Пари Сен-Жермен» ведёт трансферные переговоры с туринским «Ювентусом» по переходу нападающего Марио Манджукича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации интернет-портала, французский клуб хочет приобрести хорвата из-за травм ведущих форвардов парижан Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, выбывших на месячный срок.
Также сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны мюнхенской «Баварии», за которую игрок выступал с 2012 по 2014 год.
Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 голами и 6 результативными передачами.
Манджукич согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед»
«Бавария» может арендовать Манджукича
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