Бывший врач сборной Колумбии: у Хамеса проблемы с головой, он непрофессионален

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус раскритиковал лидера команды, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
«Этот парень никогда не может сфокусироваться на тренировках. Вместо того чтобы готовиться к новому сезону этим летом, он занимался укладкой волос и бровей.
Футболист, зарабатывающий 7,5 млн в год, не может игнорировать свою подготовку таким образом. Большие клубы подписывают с такими игроками большие контракты, рассчитывают на их профессионализм и отдачу. У этого же парня этого нет, у него не всё в порядке с головой.
Просто для сравнения: Роналду провёл неделю в отпуске, отдыхая со своей семьёй на греческих островах. Уже спустя несколько дней с ним работало 15 человек, готовя к грядущему сезону. Он самый профессиональный парень, которого я знаю», — цитирует Круса Futbol Red.
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