Самедов будет играть за любительский клуб «Знамя» бесплатно

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов будет играть за любительский клуб «Знамя» из Ногинска бесплатно, сообщает РБК-Спорт.

Как рассказал директор команды Евгений Лукьянов, у футболиста нет юридического соглашения со «Знаменем», так как клуб является любительским. Хавбек будет выступать за «Знамя» до конца чемпионата, который завершится в конце октября.



«Поэтому это соглашение скорее дружеское, чем официальное», — сказал Лукьянов, добавив, что футболист не будет получать зарплату в клубе.

Самедов дебютирует за «Знамя» 7 сентября в матче с подольским «Витязем». Встреча пройдёт на стадионе «Автомобилист» и начнётся в 17:00 мск.

35-летний Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей.