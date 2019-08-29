В ближайшие дни Навас прибудет в Париж на медосмотр для «ПСЖ»

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас в ближайшие дни прибудет в Париж для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «ПСЖ». Как сообщает Marca, до конца нынешней недели переход 32-летнего футболиста в стан французской команды должен быть завершён. Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за голкипера € 13 млн.



Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт костариканца со «сливочными» рассчитан до лета следующего года. За пять лет выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл с командой 12 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2006/17, 2017/18).

СМИ: Кейлор Навас перейдёт из «Реала» в «ПСЖ» за € 13 млн