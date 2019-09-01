Валуев пожелал удачи «Зениту» в матче со «Спартаком»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поддержал «Зенит» перед выездным матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Желаю победы чемпиону России по футболу «Зениту» в матче со «Спартаком». Вперёд, «Зенит»!» — написал Валуев на своей странице в «Твиттере».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.

«Зенит», набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — пятое.

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».