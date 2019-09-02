«Динамо» анонсировало переход Хильемарка сценой вручения «Оскара»

Московское «Динамо» анонсировало предстоящий переход шведского полузащитника генуэзского «Дженоа» Оскара Хильемарка.
Пресс-служба московского клуба опубликовала в «Твиттере» ролик со сценой вручения премии американской академии кинематографических искусств «Оскар».
Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде футболиста до окончания сезона-2019/20. «Динамо» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс.
27-летний Хильемарк является воспитанником «Эльфсборга». В «Дженоа» он перешёл в январе 2017 года из «Палермо» на правах аренды за € 300 тыс. Через полгода генуэзский клуб выкупил трансфер футболиста за € 2,5 млн. В прошлом сезоне шведский хавбек принял участие в 17 матчах итальянской Серии А (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.
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