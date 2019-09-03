«ПСЖ» объявил о переходе Икарди на правах аренды

«ПСЖ» на официальном сайте клуба объявил о переходе нападающего «Интера» Мауро Икарди на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего аргентинского футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года. Икарди будет выступать за «ПСЖ» под 18-м игровым номером.
«Благодарен „ПСЖ“ за оказанное доверие. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь новой команде пройти как можно дальше во всех соревнованиях. У клуба есть амбиции, и я уверен, что есть все условия для достижения целей», — отметил Икарди.
Видео можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».
Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также 5 результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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