«Спортинг» отправил в отставку главного тренера

Главный тренер «Спортинга» Марсель Кайзер отправлен в отставку с поста наставника клуба, сообщает EFE. Временно исполняющим обязанности главного тренера португальского клуба назначен Леонел Понтеш, ранее возглавлявший молодёжную команду «Спортинга».



Кайзер стал наставником «Спортинга» в ноябре 2018 года. По итогам сезона-2018/19 клуб стал обладателем Кубка Португалии и Кубка лиги. Ранее голландский специалист возглавлял такие команды, как «Эммен», «Телстар», «Камбюр», «Аякс», «Аль-Джазиру», и другие.



«Спортинг» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лидером соревнований на данный момент является «Фамаликан», набравший 10 очков в 4 матчах.