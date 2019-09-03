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«Спортинг» отправил в отставку главного тренера

«Спортинг» отправил в отставку главного тренера
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Спортинга» Марсель Кайзер отправлен в отставку с поста наставника клуба, сообщает EFE. Временно исполняющим обязанности главного тренера португальского клуба назначен Леонел Понтеш, ранее возглавлявший молодёжную команду «Спортинга».

Кайзер стал наставником «Спортинга» в ноябре 2018 года. По итогам сезона-2018/19 клуб стал обладателем Кубка Португалии и Кубка лиги. Ранее голландский специалист возглавлял такие команды, как «Эммен», «Телстар», «Камбюр», «Аякс», «Аль-Джазиру», и другие.

«Спортинг» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лидером соревнований на данный момент является «Фамаликан», набравший 10 очков в 4 матчах.

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