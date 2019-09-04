Агент Кварацхелии: Сёмин кричал, что Хвича – звезда

Агент грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели рассказал, почему футболист перешёл из «Локомотива» в «Рубин», и о том, как к игроку относился тренер Юрий Сёмин.

«Вообще, Юрий Сёмин много сделал для грузинского народа. Палыч для нас – легенда. Асатиани, Ашветия, Джанашия – это всё Палыч. Чего мне его хвалить, вы и сами знаете – очень сильная личность.

Не зря он взял Кварацхелию. Сёмин никогда не возьмёт молодого футболиста, если 150 раз его не проверит. Значит, что-то в этом парне есть.

Почему Хвича не остался в «Локомотиве»? Клуб хотел на него ещё посмотреть. Я не хотел ждать ещё год. Моя профессия не позволяет такого отношения к игроку. А если, не дай бог, травма? Кто его восстановит? Сели с семьёй Хвичи, я услышал, что их не устраивает. Больше ничего не было. По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу.

Как считал Сёмин? Он кричал, что это звезда. Допустил ли «Локомотив» ошибку, упустив Кварацхелию, покажет время. Четыре-пять лет пройдёт, если он станет звездой — значит «Локомотив» ошибся. Если Хвича останется в «Рубине» и будет средним игроком в России — значит я ошибся. Но я считаю, что не ошибся», — приводит слова Джугели «Спорт Бизнес Online».