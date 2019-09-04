Беляев: Шотландия — это жёсткий футбол, высокий темп, но есть противоядие

Защитник сборной России Максим Беляев поделился мнением о команде Шотландии, с которой россияне проведут отборочный матч Евро-2020 6 сентября.
«Шотландия — британская команда. Как известно, это жёсткий футбол, высокий темп, фланговые передачи. Готовимся примерно к такой манере игры соперника. Но ко всему есть противоядие, мы сейчас работаем над этим на тренировках. Не только над тем, как играет соперник, но и, конечно же, в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Не буду раскрывать все тайны, везде смотрят, везде слушают, у стен тоже есть уши. Могу ли я стать тем самым противоядием? Мы всё узнаем только в день матча, сейчас какие-то детали и карты нет смысла раскрывать. Я лично готов к старту», — передаёт слова Беляева корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.
После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.
Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».
- 4 сентября 2019
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
12:53
-
12:53
-
12:46
-
12:30
-
12:28
-
12:06
-
11:52
-
11:44
-
11:39
-
11:22
-
11:10
-
11:08
-
10:52
-
10:42
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:43
-
07:13
-
06:26
-
06:06
-
05:52
-
05:37