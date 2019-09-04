В «ПСЖ» Икарди будет получать в два раза больше, чем в «Интере»

Переход в «Пари Сен-Жермен» оказался выгоден в финансовом плане для форварда «Интера» Мауро Икарди.
Как сообщает Sky Sport Italia, на «Парк де Пренс» 26-летний нападающий за год получит € 8 млн и ещё € 2 млн в виде бонуса. Это ровно в два раза больше, нежели аргентинец зарабатывал в «Интере».
Напомним, «ПСЖ» арендовал Икарди до конца сезона-2019/20. Следующим летом у парижан будет право выкупа контракта форварда.
Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. После прихода на тренерский мостик «нерадзурри» Антонио Конте клуб решил расстаться с Икарди.
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