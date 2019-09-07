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Вертонген — о разгроме Сан-Марино: это был действительно странный матч

Вертонген — о разгроме Сан-Марино: это был действительно странный матч
Футбол / Евро-2020 0

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счётом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.

«Это был действительно странный матч. Первый тайм получился сложным, второй тайм прошёл намного лучше. Мы слишком сильно хотели форсировать события, сбиваясь на индивидуальную игру. Затем вы смотрите друг на друга и думаете: «Как это возможно?». Но мы не должны быть слишком драматичны по этому поводу. Лидируем в своей группе и набрали три очка. В понедельник предстоит важный матч, там мы можем сделать важный шаг к Евро», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Бельгия после пяти матчей набрала 15 очков, сохранив первое место в турнирной таблице группы I. На втором месте с 12 баллами идёт сборная России.

Бельгия одержала пятую победу подряд в отборе на Евро-2020, разгромив Сан-Марино
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