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«Бавария», «Барса», «Реал» и «Боруссия» интересуются Хаверцом из «Байера»

«Бавария», «Барса», «Реал» и «Боруссия» интересуются Хаверцом из «Байера»
Футбол / Германия 0

Леверкузенский «Байер» принял решение расстаться с полузащитником команды Каем Хаверцом в следующее летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

На данный момент за игроком следят четыре топ-клуба — «Барселона», «Бавария» и мадридский «Реал» и «Боруссия» из Дортмунда. Последняя попытается подписать Хаверца лишь в том случае, если из команды уйдет Джейдон Санчо.

Хаверц является воспитанником «Байера». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (3 — с пенальти), а также отметился 7 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действителен до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 90 млн.

В составе сборной Германии футболист сыграл 3 матча и сделал 1 результативную передачу.

«Барселона» интересуется хавбеком сборной Германии Хаверцем
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