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Ван дер Сар: по де Хеа нужно принять решение, но я не директор «МЮ»

Ван дер Сар: по де Хеа нужно принять решение, но я не директор «МЮ»
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал спад в игре голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа и поделился мнением о возможном уходе испанца из манкунианского клуба.

«Есть и другие голкиперы, в том числе в АПЛ. Они способны сделать шаг вперёд и занять его место. Я сам перешёл в «МЮ», когда мне было 34, так что вариантов много. По де Хеа нужно принять решение. Уже прошло много времени, пора определиться – «да» или «нет», но я не директор «МЮ».

Слабая игра де Хеа? Спады случались и со мной, и с Гиггзом, со всеми. Невозможно играть здорово постоянно. Он уже давно показывает высокий уровень, поэтому в определенный момент спады становятся заметны и о них начинают говорить. Но у него все будет в порядке. Он отличный вратарь», – приводит слова ван дер Сара интернет-портал Goal.

Напомним, что по окончании текущего сезона де Хеа может стать свободным агентом.

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