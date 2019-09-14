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Краль: эмоции нехорошие. Надеюсь, в следующем матче «Спартак» победит

Краль: эмоции нехорошие. Надеюсь, в следующем матче «Спартак» победит
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Краль дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Эмоции нехорошие, потому что мы проиграли. Но были хорошие болельщики, которые поддерживали нас весь матч. Надеюсь, в следующем матче мы победим. Ещё второй гол забили после моей ошибки. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, поскольку мы не били по воротам, у нас мало что получалось. Но они перехватили мяч, после чего и забили.

Любимая позиция — в центре поля. Обычно играю, меняя позицию, постоянно перемещаясь с одной на другую. Сегодня пытался быть креативным. Пока провёл только пару тренировок с командой, сегодня мне было тяжело. Тренировки были тактические. Нужно побольше времени, чтобы привыкнуть к ребятам, узнать друг друга получше.

Разница между Россией и Чехией ощутима. Здесь у тебя больше времени на всё, потому что в Чехии интенсивный прессинг. Здесь у тебя больше времени, но игроки в российской лиге сильнее индивидуально», — передаёт слова Краля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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