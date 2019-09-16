Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в «Инстаграме»

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун заблокировал аккаунт своего бывшего клуба «Уфа» в «Инстаграме».

«Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК „Уфа“ в „Инстаграме“. Зачем, Сильвестр?» — приводится сообщение пресс-службы башкирского клуба в сторис клубного «инстаграма».

28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды. По условиям соглашения, футболист имеет право выйти на поле в матче с башкирским клубом.

Сегодня, 16 сентября, «Динамо» и «Уфа» встретятся в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Уфа». Также будет доступна платная видеотрансляция матча. Обслужит матч арбитр Виталий Мешков.