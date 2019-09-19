Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура группо
Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура группового этапа
Футбол / Лига чемпионов 0

Матчами среды, 18 сентября, завершился 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Приводим результаты матчей второго игрового дня турнира:

«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 0:0
«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 2:2
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:2
«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0
«Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия) – 1:2
«Динамо» (Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Реал» (Испания) – 3:0
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Кто выиграет ЛЧ-2020. Журналисты «Чемпионата» определились
В этой статье не будет ни слова про Кокорина и Мамаева. Обещаем!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент