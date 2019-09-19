Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура группового этапа
Матчами среды, 18 сентября, завершился 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Приводим результаты матчей второго игрового дня турнира:
«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 0:0
«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 2:2
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:2
«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0
«Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия) – 1:2
«Динамо» (Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Реал» (Испания) – 3:0
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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В этой статье не будет ни слова про Кокорина и Мамаева. Обещаем!
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