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Автор хет-трика в ворота ЦСКА признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Автор хет-трика в ворота ЦСКА признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

На награду претендовали также полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло и полузащитник «Базеля» Кевин Буа.

Кешерю оформил хет-трик в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (5:1). Все три мяча 32-летний румын забил во втором тайме.

Видео доступно на странице Лиги Европы УЕФА в «Твиттере».

Во 2-м туре группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграет с барселонским «Эспаньолом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 3 октября, начало — в 19:55 мск.

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

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