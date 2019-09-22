Марио Фернандес оценил прогресс «Краснодара» в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«За то время, что нахожусь в России, „Краснодар“ сделал наибольший шаг вперёд, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, „Зенит“, „Локомотив“ уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», — приводит слова Феранандеса пресс-служба ЦСКА.



Матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Краснодар» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (19) — на 4-м месте.