Марио Фернандес оценил прогресс «Краснодара» в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«За то время, что нахожусь в России, „Краснодар“ сделал наибольший шаг вперёд, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, „Зенит“, „Локомотив“ уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», — приводит слова Феранандеса пресс-служба ЦСКА.
Матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Краснодар» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (19) — на 4-м месте.
- 22 сентября 2019
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