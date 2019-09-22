Карапетян: будет жалко, если своим голом я отправлю Хохлова в отставку

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян дал комментарий после победы со счётом 3:2 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

31-летний футболист стал автором победного гола, отправив мяч в ворота бело-голубых на 90-й минуте.

«Было тяжело морально сегодня играть, вели, потом два пропустили, но сделали камбэк. Я всегда хочу забивать и помогать команде. Если своим голом отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко, но это футбол.

Я хочу играть всё время, Заба тоже молодец, всё решать тренеру. Мы с Нойштедтером играли друг против друга в 17 лет. Говорили о Москве, погоде и так далее. Кальян или шашлык после этого матча? Всё вместе. Шучу, нам нельзя», — передаёт слова Карапетяна корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.