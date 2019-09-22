Карапетян: будет жалко, если своим голом я отправлю Хохлова в отставку

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян дал комментарий после победы со счётом 3:2 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
31-летний футболист стал автором победного гола, отправив мяч в ворота бело-голубых на 90-й минуте.
«Было тяжело морально сегодня играть, вели, потом два пропустили, но сделали камбэк. Я всегда хочу забивать и помогать команде. Если своим голом отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко, но это футбол.
Я хочу играть всё время, Заба тоже молодец, всё решать тренеру. Мы с Нойштедтером играли друг против друга в 17 лет. Говорили о Москве, погоде и так далее. Кальян или шашлык после этого матча? Всё вместе. Шучу, нам нельзя», — передаёт слова Карапетяна корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 22 сентября 2019
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:28
-
15:18
-
15:16
-
15:13
-
14:55
-
14:46
-
14:36
-
14:20
-
14:16
-
14:09
-
13:55
-
13:30
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:48
-
12:39
-
12:23