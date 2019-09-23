«Каждый раз одно дерьмо». Ройс жёстко ответил журналисту после упущенной победы

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс жёстко ответил журналисту, спросившему о возможной связи психологических проблем у команды с неспособностью удерживать победный счёт. В 5-м туре немецкой Бундеслиги «шмели» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2), пропустив на 88-й минуте.
«Эти вопросы начинают действовать мне на нервы. Автогол – это следствие проблем с психологией? Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про всё это дерьмо сейчас.
Каждую неделю одно и то же дерьмо. В данном случае речь должна идти о хорошей игре в обороне и знании того, что «Айнтрахт» всегда способен вернуться в игру. Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут. Не знаю, как они сравняли счёт, но такое не должно происходить. Но не начинайте говорить про психологию, пожалуйста!» — цитирует Ройса Goal.com со ссылкой на Sky.
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