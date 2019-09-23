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ЦСКА опубликовал сюжет о поездке на матч с «Лудогорцем»

ЦСКА опубликовал сюжет о поездке на матч с «Лудогорцем»
Футбол / Лига Европы 0

ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал сюжет, посвящённый выездному матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).

В ролике показан вылет «армейцев» из Москвы и прибытие в Болгарию, прогулка по городу и поздравление с днём рождения защитника Марио Фернандеса, а также основные моменты встречи.

«Лудогорец» благодаря победе в матче с ЦСКА набрал 3 очка и занимает первое место в группе H. «Армейцы» располагаются на последней строчке. «Ференцварош» и «Эспаньол» (оба – 1) занимают второе и третье места соответственно. С положением команд в остальных группах Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре ЦСКА примет «Эспаньол». Матч состоится в Москве 3 октября.

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