ЦСКА опубликовал сюжет о поездке на матч с «Лудогорцем»
ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал сюжет, посвящённый выездному матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).
В ролике показан вылет «армейцев» из Москвы и прибытие в Болгарию, прогулка по городу и поздравление с днём рождения защитника Марио Фернандеса, а также основные моменты встречи.
«Лудогорец» благодаря победе в матче с ЦСКА набрал 3 очка и занимает первое место в группе H. «Армейцы» располагаются на последней строчке. «Ференцварош» и «Эспаньол» (оба – 1) занимают второе и третье места соответственно. С положением команд в остальных группах Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».
В следующем туре ЦСКА примет «Эспаньол». Матч состоится в Москве 3 октября.
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Даже жаль, что игра не завершилась вничью – это было бы справедливо.
- 23 сентября 2019
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