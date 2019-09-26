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Алексей Миранчук почти восстановился после травмы и может сыграть с «Зенитом»

Алексей Миранчук почти восстановился после травмы и может сыграть с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«У Алексея Миранчука есть шансы сыграть с «Зенитом». Примем решение накануне игры, после травмы он почти восстановился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится 28 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После 10 туров сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка и на два очка опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА. «Железнодорожники» располагаются на пятой строчке и имеют столько же очков, сколько и «Ростов» и «Краснодар» – 20.

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