Гол на 95-й минуте помог «Сельте» вырвать ничью в матче с «Эспаньолом»

В матче 6-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала барселонский «Эспаньол». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал защитник «Эспаньола» Адрия Педроса, отправивший мяч в ворота соперника на 48-й минуте после передачи нападающего Хонатана Кальери. На пятой добавленной минуте ко второму тайму счёт сравнял форвард «Сельты» Сантьяго Лоренсо, голевой пас отдал защитник Уго Мальо.

«Сельта», набрав 6 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (5) — 18-е.

В 7-м туре испанского первенства команда из Барселоны на своём поле примет «Вальядолид», а клуб из Виго в гостях встретится с «Эйбаром». Оба матча состоятся 29 сентября.