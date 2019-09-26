Гол на 95-й минуте помог «Сельте» вырвать ничью в матче с «Эспаньолом»
В матче 6-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала барселонский «Эспаньол». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал защитник «Эспаньола» Адрия Педроса, отправивший мяч в ворота соперника на 48-й минуте после передачи нападающего Хонатана Кальери. На пятой добавленной минуте ко второму тайму счёт сравнял форвард «Сельты» Сантьяго Лоренсо, голевой пас отдал защитник Уго Мальо.
«Сельта», набрав 6 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (5) — 18-е.
В 7-м туре испанского первенства команда из Барселоны на своём поле примет «Вальядолид», а клуб из Виго в гостях встретится с «Эйбаром». Оба матча состоятся 29 сентября.
Испания - Примера. 6-й тур
26 сентября 2019, четверг. 21:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Педроса – 48' 1:1 Лоренсо – 90+5'
У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две
Одна из проблем – Месси.
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