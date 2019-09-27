Бистрович: сейчас у ЦСКА непростой график, проводим по две игры за неделю
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками. Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому», — приводят слова Бистровича «Известия».
Матч «Урал» — ЦСКА состоится в воскресенье, 29 сентября, в Екатеринбург на одноимённом стадионе. Начало матча — в 11:30 мск.
ЦСКА, набрав 22 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (14) — на 6-м месте.
Кучаев: я против VAR. От его применения падает зрелищность футбола
- 27 сентября 2019
-
05:00
-
04:24
-
03:55
-
03:40
-
03:02
-
02:53
-
02:33
-
01:58
-
01:38
-
01:28
-
00:55
-
00:47
-
00:34
-
00:15
- 26 сентября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:33
-
23:29
-
23:15
-
22:58
-
22:57
-
22:42
-
22:39
-
22:13
-
21:59
-
21:53
-
21:35
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:12
Партнерский контент