Бистрович: сейчас у ЦСКА непростой график, проводим по две игры за неделю

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками. Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому», — приводят слова Бистровича «Известия».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в воскресенье, 29 сентября, в Екатеринбург на одноимённом стадионе. Начало матча — в 11:30 мск.

ЦСКА, набрав 22 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (14) — на 6-м месте.