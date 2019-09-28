«Крылья Советов» — «Тамбов»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Тамбова» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Соболев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».