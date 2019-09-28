«Локомотив» — «Зенит»: арбитр отменил гол Смолова с помощью VAR
Главный арбитр матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) Михаил Вилков отменил гол форварда «железнодорожников» Фёдора Смолова.
Смолов отличился на 38-й минуте. Голевой передачей отметился португальский полузащитник Жоау Мариу. Впрочем, Вилков после использования VAR зафиксировал фол Мариу и отменил взятие ворот.
Матч «Локомотив» — «Зенит» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Также доступна платная видеотрансляция матча.
«Зенит», набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (20) — на 5-м месте.
Гаттузо присутствует на матче «Локомотив» — «Зенит»
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