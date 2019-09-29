Сульшер: в «МЮ» нельзя всё сделать быстро. Рим не построили за один день

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о работе в клубе. В нынешнем сезоне норвежский специалист столкнулся с критикой из-за неудовлетворительных результатов.

«Это не похоже на ситуацию, которая была у нас в прошлом году. У нас нет недостатка в желании. Мы создаём новую культуру, новую команду, объединяем всех. Такую работу я ожидал? Да. Я никогда не говорил, что всё можно сделать, применив быстрое решение. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом.

Конечно, мы столкнулись с несколькими препятствиями. Рим не построили за один день. Нам нужно время. Парни демонстрируют отличное отношение к делу. Мы должны продолжать работать над улучшением понимания и отношений между всеми игроками и стилем, который хотим использовать», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Красные дьяволы», набрав 8 очков в 6 матчах, занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.