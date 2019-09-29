Главный тренер мужской сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке российской женской национальной команды.
«В воскресенье главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской сборной России, которая в Москве готовится к отборочному матчу ЧЕ-2021 с Нидерландами. Он пообщался с Еленой Фоминой, её тренерским штабом и игроками. Практика тренерских визитов друг к другу в вертикали сборных распространена. К примеру, на сентябрьском сборе на тренировках национальной сборной побывали Михаил Галактионов, Елена Фомина, Михаил Лихачёв и другие наставники», — сообщается в «твиттере» сборной России.
Мужская сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
- 29 сентября 2019
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