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Стоцкий: важно было сегодня выиграть, возможно, не показав где-то яркой игры

Стоцкий: важно было сегодня выиграть, возможно, не показав где-то яркой игры
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0).

«Мне всегда тяжело оценивать свою игру. Я хотел выйти и играть, старался отдать все силы, чтобы команда выиграла и прервала эту серию неудач. Думаю, что по самоотдаче ко мне не должно быть никаких вопросов. Любой соперник серьёзный. Важно было сегодня выиграть, возможно, не показать в каких-то моментах яркую игру, но добиться трёх очков. Мы ещё даже не думали о «Хетафе», все настраивались только на «Арсенал».

Что касается VAR, он сильно затягивает игру, но я думаю, что так футбол становится справедливее. Это нужно воспринимать как должное, потому что он уже есть, мы ничего не сможем с этим сделать", — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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