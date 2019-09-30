Дзюба: если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, «Зенит» смёл бы «Бенфику»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил вылет петербургской команды из Лиги чемпионов сезона-2015/16. Напомним, «Зенит» покинул турнир, уступив по сумме двух встреч лиссабонской «Бенфике».
«Я вам даю голову на отсечение, что, если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, этот раздрай небольшой, мы бы смели «Бенфику». Только за счёт одного Халка снесли бы их. А так, он то тренировался, то нет, началась эта ненормальная ситуация. А Халк — ключевой, всё на нём задействовано. И «Бенфику» мы проскочили бы. А дальше «Бавария» была бы, с ней тяжело. Но с таким Халком, который хочет, бьёт копытом и готов, смести можно любого. Тем более в одной игре или двух», — сказал Дзюба в интервью, размещённом на канале «Рашен Football» в YouTube.
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- 30 сентября 2019
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