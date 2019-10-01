«Аталанта» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 октября в 19:55

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Шахтёром». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. В роли его ассистентов выступят Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери – Марко Фриц.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» потерпел разгром от загребского «Динамо» со счётом 0:4, а «Шахтёр» крупно проиграл «Манчестер Сити» – 0:3.



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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