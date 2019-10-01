Иванович: помню по прошлым матчам, что с «Бенфикой» всегда тяжело играть

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 2 октября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 22:00 мск.



«Думаю, «Бенфика» очень опасная команда. У неё есть как молодые и перспективные игроки, так и очень опытные. У этой команды есть своя философия и система. «Бенфика» имеет большую историю. Мы всегда с уважением относимся к сопернику. Давно ждали эту игру и надеемся на хороший результат.



Успели ли мы восстановиться после «Локомотива»? Уже 15-20 лет в футболе игроки выходят на поле каждые три-четыре дня. Наша работа – играть в таком режиме, быстро восстанавливаться. Нет ни одной причины, по которой мы не можем показать свой максимум. Лига чемпионов – другой турнир. В конце сезона, смотря на результат, никто не вспомнит, в каком графике ты играл.



Что касается взаимодействия с новыми защитниками «Зенита», хорошо, когда в команде появляются новички, способные нам помочь. Конечно, каждому игроку нужно время на адаптацию. Новички привыкают к команде. Думаю, в скором будущем мы увидим их лучший футбол.



Мой гол «Бенфике» за «Челси»? Это был один из важных голов в моей карьере. Помню по прошлым встречам, что с «Бенфикой» всегда играть тяжело. Эта команда играет только на победу. Но прошлые встречи – это уже история. Я готов завтра отдать всё на поле», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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