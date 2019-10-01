Куртуа был заменён в матче с «Брюгге» из-за головокружения и проблем с желудком
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа был заменён в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (2:2) из-за головокружения и проблем с желудком, утверждает AS.
В первом тайме Куртуа пропустил два мяча, и команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу бельгийского клуба. На второй тайм на поле вышел Альфонс Ареола, арендованный у «Пари Сен-Жермен».
Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил шесть мячей. Контракт бельгийца с клубом действует до лета 2024 года.
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