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«Ювентус» разгромил «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

«Ювентус» разгромил «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Во втором тайме, на 61-й минуте, форвард Федерико Бернардески упрочил преимущество туринской команды в счёте. В концовке встречи, на 89-й минуте, до разгромного счёт довёл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Туринский «Ювентус» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками итальянской и немецкой команд по группе являются «Локомотив» и «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Игуаин – 17'   2:0 Бернардески – 61'   3:0 Роналду – 88'
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