«Ювентус» разгромил «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Во втором тайме, на 61-й минуте, форвард Федерико Бернардески упрочил преимущество туринской команды в счёте. В концовке встречи, на 89-й минуте, до разгромного счёт довёл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Туринский «Ювентус» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками итальянской и немецкой команд по группе являются «Локомотив» и «Атлетико».