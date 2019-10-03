Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги

«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги
Футбол / Англия 0

Английская футбольная лига на своём сайте огласила итоги расследования в отношении «Ливерпуля», которое было открыто после матча 1/16 финала Кубка лиги, завершившегося победой красных над «Милтон-Кинс Донс» со счётом 2:0.

Мерсисайдцы избежали исключения из турнира и вместо этого будут должны заплатить штраф в размере £ 200 тыс. (более € 224 тыс.). При этом половина суммы наложена на «Ливерпуль» условно, и клуб будет вынужден выплатить её в том случае, если нарушит правила аналогичным образом в следующем сезоне.

Напомним, в составе «Ливерпуля» в матче с «МД Донс» вышел игрок, не имевший права участвовать в Кубке лиги, – полузащитник Педро Чиривелья. Сообщалось, что если к красным применят максимально строгие санкции, то команду исключат из соревнования.

«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка английской лиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019