«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги

Английская футбольная лига на своём сайте огласила итоги расследования в отношении «Ливерпуля», которое было открыто после матча 1/16 финала Кубка лиги, завершившегося победой красных над «Милтон-Кинс Донс» со счётом 2:0.
Мерсисайдцы избежали исключения из турнира и вместо этого будут должны заплатить штраф в размере £ 200 тыс. (более € 224 тыс.). При этом половина суммы наложена на «Ливерпуль» условно, и клуб будет вынужден выплатить её в том случае, если нарушит правила аналогичным образом в следующем сезоне.
Напомним, в составе «Ливерпуля» в матче с «МД Донс» вышел игрок, не имевший права участвовать в Кубке лиги, – полузащитник Педро Чиривелья. Сообщалось, что если к красным применят максимально строгие санкции, то команду исключат из соревнования.
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