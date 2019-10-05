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«Леганес» уступил «Леванте» в матче Примеры

«Леганес» уступил «Леванте» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Леганес» уступил «Леванте» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. В качестве его ассистентов выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Рохер Марти, который реализовал 11-метровый. На 49-й минуте преимущество валенсийского клуба увеличил Хосе Кампанья. «Леганесу» удалось лишь сократить разрыв в счёте. На 76-й минуте отличился Мартин Брайтвайт, которому ассистировал Унаи Бустинса. Через несколько минут Брайтвайт имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.

«Леванте», набрав 11 очков, поднялся на 9-е место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» (2) — на последнем, 20-м месте.

Испания - Примера. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 2
Леванте
Валенсия
0:1 Марти – 45+2' (пен)   0:2 Кампанья – 49'   1:2 Брайтвайт – 76'
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