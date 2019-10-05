«Леганес» уступил «Леванте» в матче Примеры

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Леганес» уступил «Леванте» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. В качестве его ассистентов выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Рохер Марти, который реализовал 11-метровый. На 49-й минуте преимущество валенсийского клуба увеличил Хосе Кампанья. «Леганесу» удалось лишь сократить разрыв в счёте. На 76-й минуте отличился Мартин Брайтвайт, которому ассистировал Унаи Бустинса. Через несколько минут Брайтвайт имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.
«Леванте», набрав 11 очков, поднялся на 9-е место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» (2) — на последнем, 20-м месте.
- 5 октября 2019
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