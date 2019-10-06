Вальверде: у «Барселоны» всё отлично, Месси и Суарес снова в хорошей форме
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 8-го тура Ла Лиги с «Севильей», который состоится сегодня, 6 октября.
«Месси и Суарес снова в хорошей форме. Они показали это в матче с «Интером». В воскресенье я решу, начнут ли они матч с первых минут или выйдут на поле позже. Оба игрока в этом сезоне столкнулись с травмами, но чем больше они будут играть, тем лучше будет их форма.
У «Барселоны» всё отлично. Мы набрали хороший ход. Сейчас нам предстоит матч с сильной командой. Наша цель — продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Вальверде Goal.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.
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