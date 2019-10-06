Ерёменко не попал в заявку «Ростова» на матч с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустит выездной матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Клуб из Ростова-на-Дону пока не прокомментировал отсутствие в заявке 32-летнего футболиста.

Напомним, до двухлетней дисквалификации за употребление кокаина Ерёменко выступал за ЦСКА. Позже хавбек отказался от продления контракта с «армейцами», а после возвращения заключил соглашение с московским «Спартаком».

Роман перешёл в «Ростов» в январе 2019 года. Действующий контракт игрока с жёлто-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Ерёменко забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах чемпионата России.

Встреча ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 16:30 мск.