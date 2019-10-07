Рашфорд — болельщикам «МЮ»: вы заслуживаете большего

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд после ряда неудачных выступлений команды решил обратиться к болельщикам «красных дьяволов».



«В футболе нельзя прятаться. Просто последние несколько недель не были достаточно хороши. Мне как болельщику «Юнайтед» больно. Вы заслуживаете большего. Мы знаем, что должны играть лучше. Это единственная наша единственная цель», – написал Рашфорд в „Твиттере“.



«Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1.



После очередного поражения «Манчестер Юнайтед» опустился уже на 12-е место, набрав лишь 9 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» отстаёт уже на 15 баллов. В следующем туре «Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем».

