Матч Венгрия — Азербайджан пройдёт при пустых трибунах

УЕФА отклонил апелляцию Федерации футбола Венгрии, которая была подана после решения провести следующий матч сборной при пустых трибунах. Сборная Венгрии будет наказана за расистские выкрики болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Словакии.

Теперь сборная Венгрии проведёт следующий матч отборочного турнира со сборной Азербайджана при пустых трибунах. Эта встреча будет проходить 13 октября в Будапеште.

Кроме того, Федерация футбола Венгрии заплатит штраф в размере около € 67 тыс.

Сборная Венгрии в турнирной таблице группы E занимает третье место, набрав 9 очков. Возглавляет турнирную таблицу Хорватия (10). Азербайджан замыкает турнирную таблицу (1).