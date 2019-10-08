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Матч Венгрия — Азербайджан пройдёт при пустых трибунах

Матч Венгрия — Азербайджан пройдёт при пустых трибунах
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА отклонил апелляцию Федерации футбола Венгрии, которая была подана после решения провести следующий матч сборной при пустых трибунах. Сборная Венгрии будет наказана за расистские выкрики болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Словакии.

Теперь сборная Венгрии проведёт следующий матч отборочного турнира со сборной Азербайджана при пустых трибунах. Эта встреча будет проходить 13 октября в Будапеште.

Кроме того, Федерация футбола Венгрии заплатит штраф в размере около € 67 тыс.

Сборная Венгрии в турнирной таблице группы E занимает третье место, набрав 9 очков. Возглавляет турнирную таблицу Хорватия (10). Азербайджан замыкает турнирную таблицу (1).

Гол Мака помог сборной Словакии обыграть Венгрию в отборочном матче Евро-2020
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