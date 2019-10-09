Месси: думал, что Неймар перейдёт в «Реал»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что был уверен в переходе бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». Напомним, в летнее трансферное окно бразилец был близок к уходу из «ПСЖ». Основными вариантами продолжения карьеры Неймара назывались «Барселона» и «Реал».
«На самом деле, я думал, что Неймар перейдёт в «Реал» если не вернётся в «Барселону». Он действительно хотел покинуть «ПСЖ» и сказал об этом. Я думал, что Флорентино Перес и «Реал» сделают всё, чтобы подписать его», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на телеканал RAC1.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразильский форвард провёл 5 матчей, в которых забил 4 гола.
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