Сборная России провела разминку в отеле перед матчем с Кипром
Сборная России провела разминку в отеле в преддверии матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия состоится сегодня, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в предстоящем матче.
Гильерме — о матче со сборной Кипра: важный день
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