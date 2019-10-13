Сборная Кипра осталась в меньшинстве в матче с Россией

Сборная Кипра осталась в меньшинстве в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.

На 28-й минуте встречи прямую красную карточку перед собой увидел защитник хозяев Константинос Лайфис. Он шипами въехал в ногу Сергея Петрова. После фола игроку сборной России потребовалась помощь врачей. К моменту удаления сборная России выигрывала у Кипра со счётом 2:0.

Матч между сборными Кипра и России прохдит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.