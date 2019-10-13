Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Кипра осталась в меньшинстве в матче с Россией

Сборная Кипра осталась в меньшинстве в матче с Россией
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Кипра осталась в меньшинстве в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.

На 28-й минуте встречи прямую красную карточку перед собой увидел защитник хозяев Константинос Лайфис. Он шипами въехал в ногу Сергея Петрова. После фола игроку сборной России потребовалась помощь врачей. К моменту удаления сборная России выигрывала у Кипра со счётом 2:0.

Матч между сборными Кипра и России прохдит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.

Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019