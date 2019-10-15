Ибрагимович и Вела вошли в число претендентов на звание лучшего игрока MLS

Стал известен список претендентов на звание лучшего игрока регулярного чемпионата MLS, сообщается на официальном сайте лиги.

На награду претендуют три футболиста: шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, мексиканский форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, а также венесуэльский нападающий «Атланты Юнайтед» Хосеф Мартинес.

Победитель будет назван в ближайшие недели.

30-летний Вела стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS, забив 34 гола в 31 матче. 37-летний Ибрагимович занял второе место в снайперской гонке, отметившись 30 голами в 29 матчах. 26-летний Мартинес — на третьем месте с 27 голами в 29 матчах.

Все три команды вышли в плей-офф. «Лос-Анджелес» пропускает первый раунд плей-офф и в 1/4 финала сыграет с победителем пары «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси», «Атланта Юнайтед» в 1/8 финала встретится с «Нью-Инглэнд Революшн».