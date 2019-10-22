Вальверде — об игре с «Реалом»: споры Ла Лиги и федерации не должны касаться нас
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался по поводу переноса матча Примеры с мадридским «Реалом» с 26 октября на 18 декабря.
«Хочу, чтобы в этом вопросе восторжествовал здравый смысл. Матч «Эспаньол» — «Вильярреал» состоялся 20 октября, а встречу, которая должна была пройти через неделю, переносят. Мы должны верить, что всё сложится нормально, что все проявят благоразумие. Хотелось бы, чтобы все эти небольшие конфликты между Ла Лигой и футбольной федерацией нас не касались.
Думаю, встреча предусмотрительно перенесена из-за того, что происходит в Барселоне. Но, как уже говорил, я хотел бы, чтобы матч состоялся, чтобы всё нормализовалось», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
Серехидо: Ла Лига оспорит перенос матча «Барселона» – «Реал» в суде
- 23 октября 2019
-
00:00
- 22 октября 2019
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:33
-
23:31
-
23:22
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
22:03
-
22:03
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:34
-
21:34
-
21:21
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53
Партнерский контент