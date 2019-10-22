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Вальверде — об игре с «Реалом»: споры Ла Лиги и федерации не должны касаться нас

Вальверде — об игре с «Реалом»: споры Ла Лиги и федерации не должны касаться нас
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался по поводу переноса матча Примеры с мадридским «Реалом» с 26 октября на 18 декабря.

«Хочу, чтобы в этом вопросе восторжествовал здравый смысл. Матч «Эспаньол» — «Вильярреал» состоялся 20 октября, а встречу, которая должна была пройти через неделю, переносят. Мы должны верить, что всё сложится нормально, что все проявят благоразумие. Хотелось бы, чтобы все эти небольшие конфликты между Ла Лигой и футбольной федерацией нас не касались.

Думаю, встреча предусмотрительно перенесена из-за того, что происходит в Барселоне. Но, как уже говорил, я хотел бы, чтобы матч состоялся, чтобы всё нормализовалось», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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