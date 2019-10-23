Лига чемпионов: расписание матчей 3-го тура на 23 октября

Сегодня, 23 октября, состоятся заключительные матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 19:55 мск

«Аякс» (Нидерланды) – «Челси» (Англия) – 19:55 мск

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Наполи» (Италия) – 22:00 мск

«Генк» (Бельгия) – «Ливерпуль» (Англия) – 22:00 мск

«Интер» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 22:00 мск

«Славия» (Чехия) – «Барселона» (Испания) – 22:00 мск

«Бенфика» (Португалия) – «Лион» (Франция) – 22:00 мск

«Лилль» (Франция) – «Валенсия» (Испания) – 22:00 мск



С результатами матчей первого игрового дня можно ознакомиться здесь.



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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