«Ливерпуль» стал четвёртым клубом из Англии, забившим 200 голов в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Генк» в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:1.



Как сообщает Opta в «Твиттере», второй гол полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, забитый на 57-й минуте встречи, стал для мерсисайдцев 200-м в главном еврокубковом турнире. Таким образом, красные стали четвёртым английским клубом, которому покорилась эта отметка. Ранее это удалось «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси».



«Ливерпуль» является шестикратным обладателем Кубка Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» завоёвывал трофей трижды, «Челси» – однажды. «Арсенал» ни разу не становился триумфатором соревнований.



С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Окслейд-Чемберлен: скучал по Лиге чемпионов, это особый турнир