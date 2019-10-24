«Ливерпуль» стал четвёртым клубом из Англии, забившим 200 голов в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Генк» в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:1.
Как сообщает Opta в «Твиттере», второй гол полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, забитый на 57-й минуте встречи, стал для мерсисайдцев 200-м в главном еврокубковом турнире. Таким образом, красные стали четвёртым английским клубом, которому покорилась эта отметка. Ранее это удалось «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси».
«Ливерпуль» является шестикратным обладателем Кубка Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» завоёвывал трофей трижды, «Челси» – однажды. «Арсенал» ни разу не становился триумфатором соревнований.
С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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