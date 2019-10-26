«Ростов» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Сочи». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко на 41-й минуте после передачи хавбека Алексея Ионова. В конце матча Ерёменко оформил дубль.
«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (13) — 13-е.
В 15-м туре Премьер-Лиги «Сочи» 2 ноября на домашнем поле сыграет с «Тамбовом», а «Ростов» на следующий день в гостях встретится с «Краснодаром».
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
26 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Ерёменко – 41' 2:0 Ерёменко – 79'
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