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«Ростов» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

«Ростов» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Сочи». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко на 41-й минуте после передачи хавбека Алексея Ионова. В конце матча Ерёменко оформил дубль.

«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (13) — 13-е.

В 15-м туре Премьер-Лиги «Сочи» 2 ноября на домашнем поле сыграет с «Тамбовом», а «Ростов» на следующий день в гостях встретится с «Краснодаром».

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
26 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Ерёменко – 41'   2:0 Ерёменко – 79'
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